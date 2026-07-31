'Lezzet Baba'ya Son Veda: Eren Kaşıkçı Gözyaşlarıyla Defnedildi

İstanbul'daki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve yakınları Kaşıkçı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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'Lezzet Baba'ya Son Veda: Eren Kaşıkçı Gözyaşlarıyla Defnedildi
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki evinde ölü bulunmasının ardından memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene Kaşıkçı'nın ailesi, yakınları, köy sakinleri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı, Musullu Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Kaşıkçı'dan haber alamayan arkadaşı Mikail M., 2 gün önce İstanbul'daki evine gitti. Eve giren arkadaşı, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Lezzet Baba'ya Son Veda: Eren Kaşıkçı Gözyaşlarıyla Defnedildi - Resim : 1

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki otellerde şef olarak görev yaptıktan sonra Gökçeada'da gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanarak geniş kitlelerce tanındı. Yarışmanın ardından "'Kızıl Sakal' markasıyla restoran işletmeciliğine adım atan Kaşıkçı, daha sonra MasterChef All Star'da da izleyici karşısına çıktı. 'Lezzet Baba' sözüyle hafızalara kazınan Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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