Acun Ilıcalı'dan Büyük Vefa: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'nın Tüm Masraflarını Üstlenecek

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, büyük üne kavuştuğu programın yapımcısı Acun Ilıca'dan anlamlı bir destek geldi. Ilıcalı, Eren Kaşıkçı’nın ailesiyle ilgileneceğini ve kızı Maya’nın eğitim masraflarını karşılayacağını açıklayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

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Acun Ilıcalı'dan Büyük Vefa: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'nın Tüm Masraflarını Üstlenecek
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatılan Kaşıkçı, geride minik kızını bıraktı.

EREN'İN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Kaşıkçı'nın vefatı, hem yarışma arkadaşlarını hem de televizyon dünyasını derinden etkilerken, geride bıraktığı eşi ve küçük kızı Maya için destek mesajları geldi.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK VEFA

MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın ardından yaptığı açıklamada ailesini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Ilıcalı, özellikle Kaşıkçı'nın küçük kızı Maya için alınan kararı duyurarak, ailenin yanında olacaklarını ifade etti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Büyük Vefa: Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya'nın Tüm Masraflarını Üstlenecek - Resim : 1

'BİZZAT BEN İLGİLENECEĞİM'

Ilıcalı, "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim.
Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

EREN KAŞIKÇI'NIN ŞOK EDEN ÖLÜMÜ

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunarak sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Genç şefin ani ölümü sonrası kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken bazı haber kaynakları kalp krizinden şüphelenildiğini aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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