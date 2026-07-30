'Kızıl Sakal'a Acı Veda... Şef Eren Kaşıkçı’nın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu: 'Böyle Olmaz Yavrum!'

'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın 37 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Sarıyer'deki cenaze töreninde annesinin yaşadığı büyük acı yürekleri burktu. Genç şefin kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

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Kızıl Sakal’ lakabıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan şef Eren Kaşıkçı’nın beklenmedik ölümü, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye sürükledi. 37 yaşındaki Kaşıkçı için Sarıyer Kumköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde hüzünlü anlar yaşandı.

'Kızıl Sakal'a Acı Veda... Şef Eren Kaşıkçı’nın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu: 'Böyle Olmaz Yavrum!' - Resim : 1

ANNESİNDEN DUYGULANDIRICI SÖZLER

Genç yaşta evladını kaybetmenin acısını yaşayan Kaşıkçı’nın annesi, tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Yakınlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalışan acılı annenin gözyaşları herkesi duygulandırırken, “Böyle olmaz yavrum” sözleri duyuldu. Eren Kaşıkçı’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve burada otopsi işlemleri gerçekleştirildi. Hazırlanacak kapsamlı raporun ardından ölüm nedeninin netlik kazanması beklenirken, ilk incelemelerde ünlü şefin kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

'Kızıl Sakal'a Acı Veda... Şef Eren Kaşıkçı’nın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu: 'Böyle Olmaz Yavrum!' - Resim : 2

İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞMIŞ

Edinilen bilgilere göre Kaşıkçı’nın, rahatsızlandığı sırada komodin üzerindeki ilaçlarına ulaşmaya çalıştığı ancak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli inceleme kapsamında, Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin tüm detayların aydınlatılması için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı kesin raporun, soruşturmanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

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Türkiye'nin Konuştuğu Şef Eren Kaşıkçı'ya Son Veda, İşte Cenaze ProgramıTürkiye'nin Konuştuğu Şef Eren Kaşıkçı'ya Son Veda, İşte Cenaze ProgramıGündem

Kaynak: DHA

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