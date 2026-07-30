Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, müzik dünyasında büyük ses getirecek yeni akustik projesi '6+1' ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. İyi Finans sponsorluğunda hayata geçirilen ve birbirinden başarılı 6 sürpriz sanatçının konuk olduğu özel performans serisi, ilk bölümüyle pazar günü müzikseverlerle buluştu.

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Ebru Yaşar, merakla beklenen yeni akustik projesi '6+1' ile dinleyicileri bambaşka bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Farklı sanatçılarla seslendirdiği, İyi Finans sponsorluğunda 6 özel akustik performans ve şarkıların yer aldığı proje, bu pazar ilk bölümüyle müzikseverlerle buluştu.

Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı - Resim : 1

Ebru Yaşar’ın güçlü sesi ve sürpriz düetleriyle şimdiden büyük merak uyandıran “6+1”, sezonun en çok konuşulacak müzik projelerinden biri olmaya aday.

SAHNEYİ PAYLAŞACAĞI SÜRPRİZ İSİMLER BELLİ OLDU

Ebru Yaşar, projede müziğin farklı renklerini bir araya getiren birbirinden başarılı isimlerle aynı mikrofonda buluşuyor. Akustik performanslarda Amo, Bengü Beker, Anıl Durmuş, Gülden, Mela Bedel ve Bilal Sonses, Ebru Yaşar ile aynı sahneyi paylaşacak.

Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı - Resim : 2

Her biri kendi müzikal tarzıyla projeye farklı bir yorum katarken, sanatçılarla hazırlanan özel düetler müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı - Resim : 3

UNUTULMAZ AKUSTİK DENEYİM

Samimi atmosferi, güçlü yorumları ve sürpriz buluşmalarıyla dikkat çeken '6+1', Ebru Yaşar’ın yıllara yayılan müzik birikimini sanat dünyasının sevilen isimleriyle buluşturarak izleyicilere benzersiz bir akustik deneyim sunacak.

Türk Müziğinin Güçlü Sesi Ebru Yaşar’dan Dev Proje: '6+1' Akustik Serisi Başladı - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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