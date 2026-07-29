MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı'dan Şok Haber: Evinde Ölü Bulundu

MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı'dan Şok Haber: Evinde Ölü Bulundu
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MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 38 yaşındaki şefin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yakınlarının Kaşıkçı'dan dünden bu yana haber alamadığı öğrenildi. Evinde yalnız yaşadığı belirtilen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümle ilgili soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin yürütülecek soruşturma ve yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

MASTERCHEF'TE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Eren Kaşıkçı, sezon boyunca sergilediği performansın ardından şampiyonluğa ulaşmıştı. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, yarışma öncesinde İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekiplerinde görev yaptı. Daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşerek bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı. Şampiyonluğunun ardından İstanbul'a dönen Kaşıkçı, gastronomi sektöründeki çalışmalarını sürdürdü ve Kızıl Sakal Sandviç adlı restoranı işletti.

Kaynak: Haber Merkezi

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