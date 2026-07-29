Doctor Who Ve James Bond'un Yıldızı Tom Chadbon Hayatını Kaybetti

İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. Doctor Who, James Bond ve Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncunun ölüm haberi, birlikte çalıştığı Fantom Events tarafından duyuruldu.

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Doctor Who Ve James Bond'un Yıldızı Tom Chadbon Hayatını Kaybetti
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İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. Televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllar boyunca birçok yapımda rol alan Chadbon'un ölüm haberi, birlikte çalıştığı Fantom Events tarafından duyuruldu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta oyuncunun geçen hafta sonu yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölüm nedeni ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

'BÜYÜK BİR MUTLULUKTU'

Fantom Events açıklamasında, "Tom, Doctor Who, James Bond ve Game of Thrones başta olmak üzere çok sayıda televizyon dizisi ve filmdeki rolleriyle tanınan bir isimdi. Kendisiyle çalışmak her zaman büyük bir mutluluktu" ifadelerine yer verildi.

Bedfordshire'ın Luton kentinde dünyaya gelen Tom Chadbon, karakter oyuncusu olarak televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllara yayılan bir kariyere sahipti. Chadbon, farklı dönemlerde birçok dizi ve filmde izleyici karşısına çıktı.

Doctor Who Ve James Bond'un Yıldızı Tom Chadbon Hayatını Kaybetti - Resim : 1

YER ALDIĞI PROJELER

Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Rebecca, Casualty, Bir Yabancıyla Dans, Ejderlerin Dünyası ve Midsomer Cinayetleri gibi projeler bulunuyordu.

Chadbon, Daniel Craig'in ilk kez James Bond karakterini canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı.

Oyuncunun kariyerindeki dikkat çeken rollerden biri ise Doctor Who dizisindeki performansları oldu. Chadbon, 1979 yılında özel dedektif Duggan, 1986 yılında ise Merdeen karakterlerini canlandırdı.

2017 yılında yayınlanan Game of Thrones dizisinde High Septon Maynard karakteriyle ekranlara gelen Chadbon'un bu rolü, kariyerindeki son televizyon performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

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