80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu'

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Yalova'da ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin uzun zamandır içinde yer alan 103 yaşındaki emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, yaklaşık 80 yıl sonra partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'ÇOK YORULDUM'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Köy Enstitüsü mezunu olan Gezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1946 yılında üye olduğum CHP’den 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla istifa ettim. İlanen duyurulur” ifadelerini kullandı. Gezer, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini açıklamış, parti içinde yaşanan tartışmalar ve “mutlak butlan” iddialarıyla ilgili olarak da, “103 yaşımı bitiriyorum. Çok yoruldum. Ama CHP’de yaşananlar beni çok yordu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İSTAFALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Gezer’in istifası, CHP’de son dönemde yaşanan ayrılık tartışmalarının ardından gündeme geldi. CHP’de geçmiş dönemlerde görev yapan bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de farklı tarihlerde partiden ayrıldı. İstifa eden eski milletvekilleri arasında Önder Sav, Mustafa Balbay, Süheyl Batum, Onur Öymen, Fikri Sağlar, Rıza Türmen, Mustafa Özyürek, Güldal Mumcu ve Binnaz Toprak gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Cumhuriyet