80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu'

103 yaşındaki Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, 80 yılını verdiği CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Gezer, kararını “CHP’de yaşananlar beni çok yordu” sözleriyle açıkladı.

Son Güncelleme:
80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin uzun zamandır içinde yer alan 103 yaşındaki emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, yaklaşık 80 yıl sonra partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'ÇOK YORULDUM'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Köy Enstitüsü mezunu olan Gezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1946 yılında üye olduğum CHP’den 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla istifa ettim. İlanen duyurulur” ifadelerini kullandı. Gezer, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini açıklamış, parti içinde yaşanan tartışmalar ve “mutlak butlan” iddialarıyla ilgili olarak da, “103 yaşımı bitiriyorum. Çok yoruldum. Ama CHP’de yaşananlar beni çok yordu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

80 Yıllık Üye Abdurrahman Gezer'den Dikkat Çeken CHP Kararı, 'Yaşananlar Beni Çok Yordu' - Resim : 1

İSTAFALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Gezer’in istifası, CHP’de son dönemde yaşanan ayrılık tartışmalarının ardından gündeme geldi. CHP’de geçmiş dönemlerde görev yapan bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de farklı tarihlerde partiden ayrıldı. İstifa eden eski milletvekilleri arasında Önder Sav, Mustafa Balbay, Süheyl Batum, Onur Öymen, Fikri Sağlar, Rıza Türmen, Mustafa Özyürek, Güldal Mumcu ve Binnaz Toprak gibi isimler yer alıyor.

70 Yıllık Bir Devir Kapandı: Önder Sav CHP'den İstifa Etti70 Yıllık Bir Devir Kapandı: Önder Sav CHP'den İstifa EttiGüncel

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP’den İstifa EttiMamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP’den İstifa EttiGüncel

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
CHP istifa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Meclis'te Kritik 'Çerçeve Yasa' Zirvesi: AK Parti Kurmayları Kurtulmuş ile Görüştü AK Parti Kurmayları Kurtulmuş ile Görüştü
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Erdal Beşikçioğlu Dahil Çok Sayıda Gözaltı Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay
70 Yıllık Bir Devir Kapandı: Önder Sav CHP'den İstifa Etti Önder Sav CHP'den İstifa Etti
Alevlerle Tokyekun Mücadele! 3 İlde Orman Yangınlarına Kritik Müdahale, Evler Tahliye Edildi, Milyonlarca Telefona Acil Uyarı SMS'i! 3 İlde Orman Yangınlarına Kritik Müdahale, Milyonlarca Telefona Acil Uyarı SMS'i!
Trump-Netanyahu Zirvesine İlişkin Çarpıcı Detaylar: İran İçin 3 Senaryo Ele Alındı Trump-Netanyahu Zirvesine İlişkin Çarpıcı Detaylar: İran İçin 3 Senaryo Ele Alındı