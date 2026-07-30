Alevlere Karşı Zamanla Yarış: Türkiye’nin Dört Bir Yanında Yangın Kabusu

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Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız devam ediyor. Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde, Antalya'nın Alanya, Kumluca ve Kaş ilçelerinde ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, riskli bölgelerdeki evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen söndürüldüğünü açıklandı. İşte yangında son gelişmeler…

09.20 DİKİLİ'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gayret gösteren ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

09.00 AYVACIK'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

08.20 SEYDİKEMER VE FETHİYE'DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı.

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

08.15 GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEYDİM

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ağır bilanço dronla görüntülenirken, ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül oldu. Hayvanlarını son anda kurtaran vatandaş, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti.

Çevre köylere yardıma giden ve yangının kendi köyüne geldiğini öğrenen Nasuh Aslan, "Yardım amacıyla Hacıveliler Köyü'ne gittik. Yoğun bir rüzgar olduğu için yangının önüne geçilmiyordu. Yangın, hayvanlarıma doğru geliyordu. Hızlıca köye gelip arkadaşlarımdan rica ettim. Onların yardımıyla hayvanları köyden dışarı çıkardık. Ahırın olduğu yere geldim, ahır yanıyordu. İtfaiyeler buraya gelemiyordu. Hayvanları çıkardığım için ahırın yanmasına göz yumdum. İtfaiyeler yangına müdahale ettiği için tankerleri boş kaldı. Hepsinden Allah razı olsun. Dışarıdan gelip yardım eden vatandaşlarımız oldu. Evin bahçesine sıçradı. Evi sarmasın diye kendim mücadele ettim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hemşirelere 'Ne oldu, yangın söndü mü' diye sordum. Bilmediklerini söylediler, aklım burada kaldı. Gidecek misin diye sordular kalmak istemediğimi söyledim çünkü burayı görmem gerekiyordu, kayınvalidemlere gittim üstümü değiştirip tekrar buraya geldim. Bin 300 balyalarım telef oldu, ahırım ve römorkum telef oldu. Öyle bir durumdu ki nereye gideceğimizi bilemedik. Ben hastanedeyken sağ olsunlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç göndererek hayvanlarımı buradan tahliye ederek Türközü Köyü'ndeki bir arkadaşımın ahırına yerleştirdi. Hala daha yangınla mücadele ediyoruz, hayvanlarıma bakma fırsatı bulamadım. Köyümüzde herhangi bir ev yanmadı. Fakat, bahçelere kozalak sıçradı. Bundan dolayı bazı evlerin bahçelerinde ufak çaplı yangınlar oldu. Milletimizden, komşulardan ve civar köylerden gelenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ayrıca, Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

08.00 BALIKESİR'DEKİ YANGINDA 2. GÜN

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA