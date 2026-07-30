MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama

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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu. Yakınlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası eve gelen ekipler, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın vefatı gastronomi camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp incelemesi sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan Kaşıkçı'dan yaklaşık iki gündür haber alınamıyordu. Yakınlarının endişelenerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine eve giren ekipler, ünlü şefin cansız bedeniyle karşılaştı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Kaşıkçı'dan haber alamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan acı olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Adli Tıp raporunun beklendiğini belirten Malkoçoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

EREN'İN ÖLÜM SEBEBİNİ AÇIKLADI

"Biz de Adli Tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

Öte yandan, Eren Kaşıkçı'nın geçtiğimiz yıl bir YouTube kanalına verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi. "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan başarılı şef, MasterChef'in ardından hayata geçirdiği projelerden istediği sonucu alamadığını anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

"Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef'ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada'da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı..."

Kaynak: Sabah