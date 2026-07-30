Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Erdal Beşikçioğlu Dahil Çok Sayıda Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

55 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili açıklamada, "'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırmak, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu; 37 belediye çalışanı, 18 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." denildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, Kurulan örgüte üye olma, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye personeli ve eski belediye çalışanları, Bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, Belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapılmıştır.

Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmekte; ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alınmaktadır. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanmaktadır. Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikcioğlu (d. 5 Ocak 1970, Ankara), Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni ve siyasetçidir.

Kaynak: AA-İHA