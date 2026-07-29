Konya'da Pres Makinesi Can Aldı, Fabrika İşçisi Yaşamını Yitirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkayacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Ramazan Aydın, çalışma sırasında makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ramazan Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA