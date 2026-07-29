Konya'da Pres Makinesi Can Aldı, Fabrika İşçisi Yaşamını Yitirdi

Konya'da bir ambalaj fabrikasında çalışan Ramazan Aydın, makineye sıkışması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme ve tahkikat başlatıldı.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkayacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Ramazan Aydın, çalışma sırasında makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Konya'da Pres Makinesi Can Aldı, Fabrika İşçisi Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ramazan Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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