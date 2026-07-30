Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan 12 Şüpheli Adliyede

Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan 12 Şüpheli Adliyede
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Ahbaplar suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Sağlık kontrolünden de geçirilecek olan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Öte yandan, konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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