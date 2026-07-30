Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze ile Batı Şeria'daki gelişmeler, barış müzakereleri, Filistinliler arası uzlaşı süreci ve bölgesel konular ele alındı.

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Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi.

Hayye, Gazze ve Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi verdi; Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs’te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas’ın, barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi.

BAKAN FİDAN DESTEĞİ YİNELEDİ

Bakan Fidan, Filistinlilerin davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklendiğini yineledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ve Batı Şeria’da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede, diğer bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: DHA

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