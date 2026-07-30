Nezarethaneden Üsküdar’a Mektup: Gözaltına Alınan Sinem Dedetaş’tan İlk Açıklama

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturmasının üçüncü dalgasında, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da bulunduğu 6 kişi dün sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu süreci devam eden Dedetaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yazılı bir mesaj iletti.

'OLMAYI HAK ETTİĞİM YER NEZARETHANE DEĞİLDİ'

Gözaltında tutulduğu nezarethaneden Üsküdar sakinlerine seslenen Sinem Dedetaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.

Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."

Sevgili komşularım,



Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.



Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de… pic.twitter.com/My4JIWXSeq — Sinem Dedetaş (@sdedetas) July 30, 2026

Kaynak: Haber Merkezi