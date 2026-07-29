Alman Otomotiv Sektöründe Küçülme Dalgası: Furyaya BMW de Dahil Oldu

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Alman otomotiv devi BMW, 2027 yılı sonuna kadar Almanya'da binlerce çalışanını gönüllü ayrılık programı kapsamında işten çıkaracağını duyurdu.

ÇIKARTMADA ÖNCELİK İDARİ BİRİMLER İLE AR-GE DEPARTMANLARINDA

Şirket sözcüsü, programın idari birimler ile araştırma-geliştirme (Ar-Ge) departmanlarını kapsayacağını, üretim çalışanlarının ise planın dışında tutulacağını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARTMALAR 8 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklar, işten ayrılacak çalışan sayısının yaklaşık 8 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

KAR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ, İŞÇİLER GÖZDEN ÇIKARTILDI

Kararın, BMW'nin haziran ayında Çin pazarındaki zayıf talep nedeniyle 2026 kâr beklentisini aşağı çekmesinin ardından başlatılan maliyet azaltma programının önemli bir ayağını oluşturduğu belirtildi. Şirket, yıllık raporunda da küresel iş gücünde yüzde 5'e kadar küçülme öngördüğünü açıklamıştı. BMW'nin dünya genelinde yaklaşık 150 bin çalışanı bulunuyor.

ÇİN PAZARINDAKİ KOŞULLAR ŞİRKET ÜSTÜNDE BASKI YARATIYOR

BMW, özellikle dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de satışların yavaşlaması, artan fiyat rekabeti ve yükselen maliyetler nedeniyle kârlılık baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Şirket yönetimi, yeni dönemde verimliliği artıracak ve maliyetleri kalıcı olarak düşürecek adımlara hız vermeyi hedefliyor.

BMW SEKTÖRDE TEK DEĞİL, VOLKSWAGEN DE KEMER SIKACAK

BMW'nin kararı, Alman otomotiv sektöründe son aylarda açıklanan en kapsamlı yeniden yapılanma planlarından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen CEO'su Oliver Blume de şirket içinde yayımladığı mesajda maliyet baskılarının sürdüğünü belirterek, daha önce gündeme gelen 50 bin ilave istihdam azaltımını teyit etmişti. Volkswagen'de toplam işten çıkarma planının 100 bin kişiye kadar çıkabileceği ve dört fabrikanın geleceğinin de değerlendirildiği belirtilmişti.

PORSCHE 2035 YILINA DEK 9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet göstermesine rağmen ayrı bir şirket olan Porsche AG de bu hafta kendi istihdam planını açıkladı. Şirket, Çin pazarındaki zayıf talep ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı maliyet baskıları nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı hedeflediğini açıkladı.

Böylece aynı grup bünyesinde yer alsalar da Volkswagen ve Porsche, birbirinden bağımsız yeniden yapılanma programları kapsamında ayrı istihdam azaltma planlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

ALMAN OTOMOTİV DEVLERİNDE REKABET KRİZİ

Alman otomotiv üreticileri son dönemde özellikle Çinli üreticilerle artan rekabet, elektrikli araç dönüşümünün maliyetleri, zayıflayan küresel talep ve jeopolitik belirsizliklerin yarattığı baskıyla kapsamlı tasarruf programları duyuruyor. Uzmanlar, sektör genelinde yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Habertürk