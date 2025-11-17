Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı! Milli Voleybolcu Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılan yeni ismi açıkladı. A Milli voleybolcu Meryem Boz’un resmen yarışmada yer alacağı duyurulurken, güçlü sporcunun performansının şimdiden büyük merak konusu olduğu belirtildi.

Survivor 2026’nın Ünlüler-All Star kadrosu netleşmeye devam ediyor. Müzikten futbola, oyunculuktan spor dünyasına kadar pek çok ismin açıklandığı yarışmada gözler Acun Ilıcalı’nın açıklayacağı yeni isme çevrilmişti.

Ünlü televizyon yapımcısı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadroya dahil olan son ismi duyurdu. A Milli voleybolcu ve Türk sporunun önemli figürlerinden Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda yarışacak.

ACUN ILICALI DUYURDU

Acun Ilıcalı, paylaşımında sevilen voleybolcu için şu ifadeleri kullandı:

“Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.”

Bu açıklamayla birlikte Boz’un yarışmadaki performansı şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

'MAVİ ŞİMŞEK' SURVIVOR’A HIZ KATACAK

Güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda yıllardır sergilediği üstün performansla tanınan Meryem Boz’un parkurlarda iddialı bir yarışmacı olması bekleniyor. Sosyal medyada duyurunun ardından yorumlar adeta ikiye bölündü. Bir grup izleyici, Boz’un atletik yapısıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olacağını savunurken, diğer kesim parkurlara ne kadar hızlı adapte olacağını tartışıyor.

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda açıklanan diğer isimler arasında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi dikkat çeken yarışmacılar da bulunuyor.

