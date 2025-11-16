Kenan İmirzalıoğlu 'Botoks' Söylentisine Patladı!

Yüzündeki değişimle gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu’nun, estetik iddiaları için sitem ettiği öğrenildi.

Yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, son günlerde estetik iddialarının hedefi haline geldi. Yaklaşık üç hafta önce katıldığı ödül törenindeki görüntülerinde yüz hatlarındaki belirgin değişim sosyal medyada tartışma yaratmış, ünlü oyuncunun botoks ve elmacık kemiği dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu 'Botoks' Söylentisine Patladı! - Resim : 1

'MAŞALLAH DİYECEKLERİNE...'

İddiaların büyümesinin ardından İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, hakkında çıkan söylentilere dair "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" dediği iddia edildi.

Kaynak: T24

