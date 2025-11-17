Ünlü Oyuncu Şerif Sezer, Ölümle Burun Buruna Kaldığı Anları Anlattı

Oyuncu Şerif Sezer Arna, eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla’da yaşadığı trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Usta isim, yaşadıkları o anları “Ölebilirdik” diyerek paylaştı.

Muğla’nın Milas ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna ve eşi Şükrü Azmi Arna ile diğer araç sürücüsü yaralandı. Olay, 25 Mayıs saat 17.30 civarında 19 Mayıs Bulvarı’nda yaşandı.

Söke yönüne ilerleyen Şevket A.’nın kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Şerif Sezer Arna’nın kullandığı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçtaki sürücüler ve Arna’nın eşi yaralandı.

AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Oyuncunun kızı Deniz Arna, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Annem de babam da gayet iyiler, çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KAZAYI ANLATTI: ‘ÖLEBİLİRDİK’

Aylar sonra katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla konuşan Şerif Sezer Arna, kaza anını şu sözlerle aktardı: “İki saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey yani. Karşı taraftan gelen araç refüjü aşıp önümüze geldi. Direksiyonda ben vardım. Yani hiçbir şey olmadan, çıktık eşimle neyimiz var diye baktık bir şeyimiz var mı diye. Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık bu kaza. Adam içkiliydi, direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjü aştı önümüze düştü”

