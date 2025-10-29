Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026’ya Bomba Transfer! Kaos Başlıyor

Survivor 2026 kadrosuna katılan yeni isim belli oldu. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Çıtak, yarışmaya katılımının yanı sıra geçmişte yaşadığı olaylarla da gündem olmuştu.

Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026’ya Bomba Transfer! Kaos Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna yeni bir ismin daha katıldığını duyurdu. Yarışmanın yeni sezonuna ünlü şarkıcı Dilan Çıtak da dahil oldu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilan Çıtak’ın Survivor’a katılma haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, “Bu sezon çok olaylı geçecek”, “Kaos kaçınılmaz”, “Dilan yarışmacıları affetmez” yorumlarıyla yarışma hakkında tahminlerde bulundu. Bu gelişmeyle birlikte Keremcem ve Bayhan’ın ardından Survivor 2026 kadrosuna bir ünlü isim daha eklenmiş oldu.

Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026’ya Bomba Transfer! Kaos Başlıyor - Resim : 1

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI OLAYLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Dilan Çıtak, daha önce karıştığı olaylarla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istenen Çıtak, “Dur” ihtarına uymayarak aracını hareket ettirmiş, ardından durduğu sırada kapıları kilitlemişti.

Ayrıca Çıtak, yine geçtiğimiz yıl THY’nin Bodrum–İstanbul seferinde yaşanan bir tartışmayla gündeme gelmişti. Evcil hayvanını taşıma kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabin ekibiyle tartışan şarkıcı, görevlilere fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla uçaktan polis eşliğinde indirilmişti.

Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmasının ocak ayında Dominik’te başlayacağı ve Dilan Çıtak’ın yarışmaya renk katacak isimlerden biri olacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 KadrosundaAcun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 KadrosundaMagazin
Efsane Geri Dönüyor! Survivor 2026 All Star’da Sürpriz İsim… Acun Ilıcalı Açıkladı, Kimsenin Aklına GelmezdiEfsane Geri Dönüyor! Survivor 2026 All Star’da Sürpriz İsim… Acun Ilıcalı Açıkladı, Kimsenin Aklına GelmezdiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Acun Ilıcalı Survivor
Son Güncelleme:
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!' Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yoğun Bakıma Alınmıştı! Veliaht Dizisinin Zafer'i Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın Kızından Güzel Haber Geldi Yoğun Bakımdaydı! Ünlü Çiftin Kızından Güzel Haber
ÇOK OKUNANLAR
Gebze'de Zamanla Yarış! Enkazdan 2 Cansız Bedene Ulaşıldı, 1 Kişi Sağ Kurtarıldı Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odasındaki Hakemler de mi Dahil? Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odası Detayı Dikkat Çekti