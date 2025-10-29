Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026’ya Bomba Transfer! Kaos Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna yeni bir ismin daha katıldığını duyurdu. Yarışmanın yeni sezonuna ünlü şarkıcı Dilan Çıtak da dahil oldu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilan Çıtak’ın Survivor’a katılma haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, “Bu sezon çok olaylı geçecek”, “Kaos kaçınılmaz”, “Dilan yarışmacıları affetmez” yorumlarıyla yarışma hakkında tahminlerde bulundu. Bu gelişmeyle birlikte Keremcem ve Bayhan’ın ardından Survivor 2026 kadrosuna bir ünlü isim daha eklenmiş oldu.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI OLAYLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Dilan Çıtak, daha önce karıştığı olaylarla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da emniyet şeridinde seyir halindeyken polis tarafından durdurulmak istenen Çıtak, “Dur” ihtarına uymayarak aracını hareket ettirmiş, ardından durduğu sırada kapıları kilitlemişti.

Ayrıca Çıtak, yine geçtiğimiz yıl THY’nin Bodrum–İstanbul seferinde yaşanan bir tartışmayla gündeme gelmişti. Evcil hayvanını taşıma kurallarına uymadığı gerekçesiyle kabin ekibiyle tartışan şarkıcı, görevlilere fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla uçaktan polis eşliğinde indirilmişti.

Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmasının ocak ayında Dominik’te başlayacağı ve Dilan Çıtak’ın yarışmaya renk katacak isimlerden biri olacağı konuşuluyor.

