Oscar Ödüllerinde Diskalifiye Depremi: Ünlü Şarkıcı Şoku Yaşadı

90’ların pop yıldızı Robbie Williams, unutulmaz şarkıları ve sahne karizmasıyla milyonların kalbini fetheden bir isim. Ancak bu kez gündemde müzik ödülleri değil, Oscar sahnesine adım atma ihtimaliyle yer aldı. 2025 Oscar Ödülleri’nde 'En İyi Orijinal Film Şarkısı' kategorisinde yarışması beklenen şarkısı Forbidden Road, kısa listeye girdikten sadece birkaç hafta sonra beklenmedik bir kararla diskalifiye edildi.

OSCAR HAYALİ BİTTİ

Michael Gracey’nin yönetmenliğini yaptığı ve Robbie Williams’ın hayatını anlatan Better Man filminde yer alan Forbidden Road şarkısı, hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Hatta şarkı, Altın Küre ödüllerine de aday gösterilmişti. Ancak Oscar’ı belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, şarkının "özgün olmadığı" gerekçesiyle yarışma dışı bırakılmasına karar verdi.

Akademi kurallarına göre, En İyi Orijinal Şarkı ödülüne aday gösterilen bir eserin, sözleri ve müziğiyle tamamen özgün olması ve özellikle film için yazılmış olması gerekiyor. Ancak Forbidden Road, mevcut bir şarkının materyallerini içerdiği gerekçesiyle bu kriterlere uymadığı için diskalifiye edildi.

Bu karar, Robbie Williams hayranlarını ikiye böldü. Bazıları Akademi’nin kararını haklı bulurken, diğerleri Williams’ın sanatına yapılan bir haksızlık olarak nitelendirdi.

ALTIN KÜRE'DE TIKANDI

Williams’ın hayal kırıklığı yalnızca Oscar’la sınırlı değil. Şarkı, Altın Küre adaylığından sonra büyük bir çıkış yapmış ve Williams’ın müzik kariyerindeki zirvelerinden birini işaret ediyordu. Ancak Oscar diskalifiyesi bu yolculuğa gölge düşürdü.

“Better Man”, Robbie Williams’ın müzik dünyasındaki yükselişini, inişlerini ve yeniden doğuşunu konu alıyor. Film sadece bir biyografi değil, aynı zamanda insanın kendisiyle olan mücadelesine dair ilham verici bir hikâye olarak tanımlanıyor. Bu hikâyeyi güçlendiren şarkılardan biri olan Forbidden Road, Altın Küre adaylığıyla dikkat çekse de Oscar sahnesine ulaşamadı.

HEYECAN TAM GAZ

Oscar heyecanı sadece Robbie Williams’la sınırlı değil. Akademi, geçtiğimiz hafta 10 kategoride kısa listelerini açıkladı. Fransa yapımı Emilia Perez tam 6 kategoride kısa listeye girerek yılın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

Oscar adaylarının açıklanacağı tarih ise 17 Ocak 2025 olarak belirlendi. 97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025’te düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: Haber Merkezi