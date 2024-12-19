Oscar Ödüllü Christopher Nolan Şövalye Oldu

Birçok başarılı yapımla kendisinden söz ettirmeyi başaran Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan ve eşi Emma Thomas’a şövalyelik unvanı verildi.

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

UNVANLAR KRAL CHARLES'TAN

Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen törende ünlü çifte unvanlarını kanser tedavisi gören Kral Charles verdi. Nolan bundan sonra ‘Sir Christopher Nolan’ olarak anılacak. Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkıları nedeniyle 'dame' ünvanı verildi.

Nolan, Oppenheimer, Yıldızlararası, Başlangıç, Tenet, Akıl Defteri gibi filmlerle çok konuşulmuştu.

Kaynak: DHA