Gözlerine İnanamadılar, Yol Çökünce Ortaya Çıktı: Ekipler Hemen Harekete Geçti

Kırşehir'deki altyapı çalışmaları sırasında yol çökünce ortaya çıkanları görenler gözlerine inanamadı. Ekipler buldukları 3 tarihi küp için anında harekete geçti.

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Gözlerine İnanamadılar, Yol Çökünce Ortaya Çıktı: Ekipler Hemen Harekete Geçti

Kırşehir’in Mucur ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucu tarih ortaya çıktı. Yolun çöktüğü alanda 4 tarihi boş küp görenleri hayrete düşürdü.

Gözlerine İnanamadılar, Yol Çökünce Ortaya Çıktı: Ekipler Hemen Harekete Geçti - Resim : 1

Mucur Belediyesi işçilerinin altyapı çalışmaları sırasında yol çöktü. Bu sırada yolda ilerleyen kamyon, oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Çukura saplanan kamyon, iş makinesiyle çıkarıldı.

Gözlerine İnanamadılar, Yol Çökünce Ortaya Çıktı: Ekipler Hemen Harekete Geçti - Resim : 2

Ekipler, çöken alanda 4 tarihi boş küp olduğunu belirledi. Çevredekiler ve çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen küpler, incelenmek üzere Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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