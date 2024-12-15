Satmaya Çalışırken Yakalandılar... Kayseri'de Kaçakçılara Baskın: Roma ve Bizans Dönemine Ait Onlarca Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri 'tarihi eser satışı' yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Satmaya Çalışırken Yakalandılar... Kayseri'de Kaçakçılara Baskın: Roma ve Bizans Dönemine Ait Onlarca Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.K., D.B. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi.

Satmaya Çalışırken Yakalandılar... Kayseri'de Kaçakçılara Baskın: Roma ve Bizans Dönemine Ait Onlarca Tarihi Eser Ele Geçirildi - Resim : 1

Ele geçirilen eserle el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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