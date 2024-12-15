Bodrum'da Otel Yangını: Resepsiyon Küle Döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir otelin resepsiyonunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bir odaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sırasında otelde misafir bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

RESEPSİYON ALEVLERE TESLİM

Otelin resepsiyonunun tamamen küle döndüğü yangında bir odada da hasar meydana geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA