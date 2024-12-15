Kafa Kafaya Facia! Sürücü Alkollü Çıktı

Kırıkkale'de alkollü sürücü kafa kafaya faciaya neden oldu. Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kafa Kafaya Facia! Sürücü Alkollü Çıktı

Feci kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde bir sürücünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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