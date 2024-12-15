Hastaneden Taburcu Edildi, Sabah Evde Cansız Bedeni Bulundu

Bolu'da, mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın taburcu edildikten sonra evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hastaneden Taburcu Edildi, Sabah Evde Cansız Bedeni Bulundu

Bolu'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde midesinde ağrı hisseden Hatice Aktaş (81), yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadın burada yapılan tedavinin ardından tekrar evine taburcu edildi.

SABAH CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde komşusu tarafından durumu merak edilen yaşlı kadın evinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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