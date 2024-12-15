Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

Batman'da, şarampole yuvarlanan araçta bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kazaya neden olan sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan sürücünün ise alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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