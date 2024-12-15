27 Yaşındaki Genç Tek Odalı Evinde Köpeğiyle Birlikte Ölü Bulundu

Kahreden olay Osmaniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Kerem Akoluk'un kaldığı tek odalı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Dumanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik firması yetkililerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Akoluk ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Kerem Akoluk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA