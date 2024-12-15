Malatya'da İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı

Malatya'da bir kafenin önünde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı. Yaralılar ilk ifadelerinde, kendilerine saldıran kişileri tanımadıklarını söyledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Malatya'da İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı

Malatya'da İnönü Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde saat 19.30 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Olayda A.E. (18) ile H.T. (20) bacak bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.E. ve H.T.'nin polise verdikleri ilk ifadede saldırganları tanımadıklarını söyledikleri öğrenilirken, olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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