Şiddetli Yağış Faciayı da Beraberinde Getirdi... Kırıkkale'de Peş Peşe Üç Ayrı Kaza

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Irmak Virajlar mevkiinde akşam saatlerinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda peş peşe üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

İlk kazada, İ.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçtaki yolcular N.Ş., Y.Ş. ve H.Ş. yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen ikinci kazada, L.B.'nin kullandığı otomobil, Ankara yönüne ilerlerken bariyerlere çarptı. Kazada sürücü L.B. ve yanındaki yolcu F.B. yaralandı.

Üçüncü kazada ise Kırıkkale yönüne seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü H.Ö. ile araçtaki yolcular Y.Ö. ve K.Ö. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazalar nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda yaralanan toplam 8 kişi hastaneye kaldırılırken, karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA