96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu. Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, en iyi film dahil 7 ödül aldı.

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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.

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13 dalda aday gösterilen Oppenheimer, "En iyi film ödülü" dahil 7 dalda Oscar aldı.

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Filmin başrolündeki Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu; yönetmen koltuğundaki Christopher Nolan ise en iyi yönetmen Oscar'ını aldı.

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Poor Things filmindeki rolüyle de en iyi kadın oyuncu Oscar'ı Emma Stone'a gitti.

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En iyi belgesel kategorisinde Oscar'a layık görülen yapım "Mariupol'de 20 Gün" oldu. En iyi uluslararası film ödülünüyse The Zone of Interest aldı.

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