Kayseri'de Heyecanlandıran Keşif! Çöplükten 2 Bin Yıllık Roma Harikası Çıktı!

Kayseri’de yıllarca şehir çöplüğü ve moloz döküm alanı olarak kullanılan bölgede, 2 bin yıl öncesine ait Roma döneminden kalma dev bir hipodrom bulundu. Keşif, Anadolu’da bugüne kadar tespit edilen üçüncü Roma hipodromu olarak kayıtlara geçti.

OVAL YAPISI DİKKAT ÇEKTİ

Arkeonews'e göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje, 19. yüzyıl gezginlerinin notları ve haritalarının incelenmesiyle başladı. Yunan bilim insanı Gregorios Bernardakis’in çizdiği haritada 'Circus' olarak işaretlenen bir alan, modern hava fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında oval yapısıyla dikkat çekti. Ardından yapılan jeofizik çalışmalar, yerin altında yaklaşık 450 metre uzunluğunda dev bir hipodromun kalıntılarını ortaya çıkardı.

UZMANLAR YORUMLADI

Uzmanlara göre yapı, Kapadokya Kralı Archelaus döneminde, M.Ö. 1. yüzyılın sonu ile M.S. 1. yüzyılın başında inşa edildi. Binlerce kişinin tezahüratlarıyla at arabası yarışlarının düzenlendiği bu arena, Roma döneminde Caesarea olarak bilinen kentin en görkemli yapılarından biriydi. Bölge, 20. yüzyıl ortalarında çöplük olarak kullanılmış, üzeri yaklaşık 20 metre kalınlığında moloz tabakasıyla kaplanmıştı. Bu durum yapının bugüne kadar fark edilmesini engelledi. Ancak yeni harita çalışmalarıyla yer altındaki yapı ilk kez net biçimde tespit edildi. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, alanı 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilledi.

