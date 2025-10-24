'Aşkların ve İmparatorların' Şehri Sagalassos Geceyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak anılan Sagalassos Antik Kenti'nde ışıklar gece müzeciliği için yanacak. 12 bin yıllık antik kentte hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.


Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde gece müzeciliği için çalışmalar devam ediyor.

İlk yerleşim izleri 12 bin yıl öncesine uzanan antik kent, tarih ve arkeoloji tutkunlarının son yıllarda en çok ilgi gösterdiği ören yerleri arasında bulunuyor.

ARTIK GECE DE GEZİLEBİLECEK

Gündüzleri görkemiyle kendine hayran bırakan Sagalassos'u ziyaret edenler, yeni sezonda antik kenti artık gece de gezme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.

'Aşkların ve İmparatorların' Şehri Sagalassos Geceyle Buluşmaya Hazırlanıyor - Resim : 1
Sagalassos Antik Kenti

Burdur Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, antik çağın görkemli şehri Sagalassos'un, gece müzeciliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlandığı belirtilerek, "Gündüzleri tarih kokan taşlarıyla geçmişe ışık tutan, geceleri ise ışıkların altında büyüleyici bir atmosfere bürünen Sagalassos, mistik havasıyla misafirlerini zamanda bir yolculuğa çıkaracak" ifadesi kullanıldı.

