Filistinli Müzik Grubu Le Trio Joubran 13 Kasım'da Ankara'da!

Udun üç sesi, tek yürek: Le Trio Joubran, 13 Kasım’da CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Filistinli Müzik Grubu Le Trio Joubran 13 Kasım'da Ankara'da!
Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, 13 Kasım’da CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkacak. Biletler ise Bubilet'te satışta.

Filistinli üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan Joubran’dan oluşan topluluk, Arap müzik geleneğini modern dokunuşlarla harmanlayarak dünya çapında yankı uyandırıyor.

Bugüne dek sayısız uluslararası festivalde ve prestijli sahnede izleyiciyle buluşan Le Trio Joubran, dinleyicilerini Ortadoğu’nun derinliklerine uzanan duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filistin müzik
