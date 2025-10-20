Ankara Film Festivali’nin Jürileri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 13-21 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin ulusal yarışmalarında jüri üyeleri belli oldu.

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

8 filmin yer aldığı ve yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlık edeceği Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, yapım tasarımcısı Aslı Dadak, yapımcı Diloy Gülün, oyuncu Hasibe Eren ve kurgucu Osman Bayraktaroğlu yer alıyor.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nın yan jürilerinden Film-Yön Jürisi’nde Cengiz Özkarabekir, Handan Öztürk ve Leyla Yılmaz, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü belirleyecek. Türkiye Sinema Yazarları Derneği’nden Ekrem Buğra Büte, Selin Gürel ve Senem Erdine’den oluşan SİYAD Jürisi de SİYAD En İyi Film’i

seçecek.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

Bu yıl 7 belgeselin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleri; yazar, yönetmen ve yapımcı Andreas Treske, yönetmen ve yazar Tuluhan Tekelioğlu ile sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü’den oluşuyor.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise bu yıl 13 kısa film yarışacak ve jürisinde yönetmen ve yazar Can Merdan Doğan, oyuncu Ece Yaşar ve yapımcı Beste Yamalıoğlu görev alacak.

Festivalin 2025 kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi