Dünyaca Ünlü Caz Müzisyeni Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Caz müziğinin unutulmaz isimlerinden bas gitar virtüözü Anthony Jackson, 73 yaşında yaşamını yitirdi. New York doğumlu müzisyen, kariyerine piyano çalarak adım atmış, daha sonra gitar dünyasına yönelerek bas enstrümanında çığır açmıştı. 1974 yılında altı telli bas gitar konseptini geliştiren Jackson, bu yenilikçi yaklaşımıyla modern müziğe damga vurdu. 500'e yakın albümde yer alan ve 30 farklı ülkede sahne alan sanatçı, pek çok efsanevi müzisyenle iş birliği yaparak sektörde iz bıraktı.

'GERÇEK BİR KAŞİFTİ'

Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, Jackson'ın ani vedası hayranlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Haber, ünlü gitarist Al Di Meola'nın Instagram hesabından duyuruldu. Di Meola, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yakın arkadaşım ve efsanevi bas gitarist Anthony Jackson'ın ölüm haberi beni derinden üzdü." Ünlü gitarist, Jackson'ı överek ekledi: "Jackson, altı telli gitarda gerçek bir kaşifti ve modern müziği yeniden şekillendirdi."

Kaynak: Haber Merkezi