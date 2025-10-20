Dünyaca Ünlü Caz Müzisyeni Hayatını Kaybetti

Altı telli bas gitarda devrim yaratan caz efsanesi Anthony Jackson, 73 yaşında aramızdan ayrıldı; Al Di Meola'dan duygusal veda paylaşımı geldi.

Dünyaca Ünlü Caz Müzisyeni Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Caz müziğinin unutulmaz isimlerinden bas gitar virtüözü Anthony Jackson, 73 yaşında yaşamını yitirdi. New York doğumlu müzisyen, kariyerine piyano çalarak adım atmış, daha sonra gitar dünyasına yönelerek bas enstrümanında çığır açmıştı. 1974 yılında altı telli bas gitar konseptini geliştiren Jackson, bu yenilikçi yaklaşımıyla modern müziğe damga vurdu. 500'e yakın albümde yer alan ve 30 farklı ülkede sahne alan sanatçı, pek çok efsanevi müzisyenle iş birliği yaparak sektörde iz bıraktı.

'GERÇEK BİR KAŞİFTİ'

Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmazken, Jackson'ın ani vedası hayranlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Haber, ünlü gitarist Al Di Meola'nın Instagram hesabından duyuruldu. Di Meola, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yakın arkadaşım ve efsanevi bas gitarist Anthony Jackson'ın ölüm haberi beni derinden üzdü." Ünlü gitarist, Jackson'ı överek ekledi: "Jackson, altı telli gitarda gerçek bir kaşifti ve modern müziği yeniden şekillendirdi."

Dünyaca Ünlü Ressam Picasso’nun ‘İlham Notası’ Sırra Kadem Bastı! 29 Milyon Liralık Bir Kayıp DahaDünyaca Ünlü Ressam Picasso’nun ‘İlham Notası’ Sırra Kadem Bastı! 29 Milyon Liralık Bir Kayıp DahaGüncel

Dünya Starı Paris Hilton'un Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu KonuşuyorDünya Starı Paris Hilton'un Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu KonuşuyorMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na Son Veda! Sanat Camiası Yalnız Bırakmadı Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na Son Veda
Ayvalık'ta İnsanlık Tarihini Değiştiren Keşif Ayvalık'ta İnsanlık Tarihini Değiştiren Keşif
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor