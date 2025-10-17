Dünyaca Ünlü Ressam Picasso’nun ‘İlham Notası’ Sırra Kadem Bastı! 29 Milyon Liralık Bir Kayıp Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun CajaGranada Vakfı'nda açılan yeni sergisinde yer alması planlanan Gitarlı Natürmort adlı küçük guaj tablosu, geçen hafta ortalıktan kayboldu.

İspanya polisi, Madrid'den güneydeki Granada kentindeki bir sergiye götürülen tablonun kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaybolan Gitarlı Natürmort adlı tablo

1919 yılında yapılan, 12,7x9,8 cm boyutlarındaki resim, vakfın Natürmort: Hareketsizin Sonsuzluğu sergisine girmek için gün sayarken, tablonun ortadan kaybolması büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Tablonun kaybolmasına ilişkin açıklama yapan vakıf, minibüs o gün saat 10:00'da geldiğinde içindekilerin boşaltılıp kontrol edildiğini belirtti.

Dünya ünlü ressam Picasso

BİR ESERİN EKSİK OLDUĞU FARK EDİLDİ

Piyasa değeri 600 bin euro olan tablonun kaybolmasına ilişkin açıklamada şöyle denildi: CajaGranada vakfının kendi personeli tarafından paketler açıldıktan sonra eserler sergi salonunun farklı bölümlerine taşındı. O gün öğle vakti, serginin küratörü ve vakfın sergi sorumlusu, bir eserin eksik olduğunu fark etti. Eser, Pablo Picasso'nun Gitarlı Natürmort adlı küçük bir guaj tablosuydu.

Tablonun piyasa değeri 600 bin euro

ÇALINAN ONLARCA ESERİ VAR

Daha önce de Şubat 2007'de Picasso’nun torununun Paris'teki evinden toplam değeri 50 milyon avroyu bulan iki tablosu çalınmıştı.

İki yıl sonra da sanatçıya adanmış bir Paris müzesinden değeri 8 milyon avroyu aşan bir Picasso eskiz defteri çalınmıştı.

