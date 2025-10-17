Avukat Rezan Epözdemir'in Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Avukat Rezan Epözdemir'in Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ardından "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Epözdemir, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

4 YILDAN 12 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

19 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Epözdemir 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Rezan Epözdemir savcılık ve mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Tutuklanan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yalan ve iftiralar atanlar hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağını söylemişti.

Troller tarafından kendisi aleyhine iddialar ortaya atıldığını öne süren Epözdemir, "Bu paralı troller iki internet sitesinde tamamen hayal ürünü olan, kaynağı belli olmayan ''adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var, iki ay daha süreleri var ya beni buradan çıkaracaklar ya da benimle hepsi burada yatacaklar'' ve ''ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım eğer bu adaletsizlik son bulmazsa yaşıma son vermeyi bile düşünüyorum dediği cezaevinde ve Epözdemir çevresi tarafından dile getirildiği konuşuluyor” şeklinde tamamen kurgu mahiyetinde paylaşım yaptırmışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

