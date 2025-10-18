Ayvalık'ta İnsanlık Tarihini Değiştiren Keşif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk bilim insanları, Batı Anadolu ile Güneydoğu Avrupa arasında yer alan ve insan göç yollarını değiştirmiş olabilecek bir kara köprüsü keşfetti.

Türk araştırmacılar, Ayvalık açıklarında deniz altında kalmış bir kara parçasının, binlerce yıl önce zaman zaman suyun üzerinde kaldığını ortaya çıkardı. Hacettepe, Ankara ve İstanbul Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışmasına göre, bu kara köprüsü modern insan (Homo sapiens) ve Neandertal (Homo neanderthalensis) türleri için Avrupa’ya uzanan yeni bir göç rotası oluşturmuş olabilir.

AYVALIK'TAN GEÇTİLER

Euronews’in haberine göre, Ayvalık kıyılarında yürütülen araştırmalarda 10 farklı noktada toplam 138 taş alet bulundu. Bulgular, Pleistosen Çağı’nda deniz seviyesinin düşmesiyle bölgenin kara haline geldiğini ve insanların bu yolu kullanarak göç ettiğini gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Göknur Karahan, “Bu arkeolojik keşif, bugün sakin ve turistik bir bölge olan Ayvalık’ın, Pleistosen döneminde insan hareketliliği için hayati bir geçit olduğunu ortaya koyuyor. Bulgularımız, Ayvalık’ı insan evrimi haritasında yeni bir sınır noktası haline getiriyor.” dedi.

Bugüne kadar insanların Avrupa’ya Balkanlar veya Doğu Akdeniz (Levant) üzerinden geçtiği düşünülüyordu. Ancak bu yeni bulgular, Ege Denizi üzerinden doğrudan Anadolu’dan Avrupa’ya geçişin de mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: Euronews