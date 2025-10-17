Rock Müziğin Efsanesi Ace Frehley'den Acı Haber

Makyaj ve sahne şovlarıyla tanınan Kiss grubunun kurucusu ve efsane gitaristi Ace Frehley, 74 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Rock Müziğin Efsanesi Ace Frehley'den Acı Haber
Rock müziğin ikonik yüzlerinden Kiss grubunun kurucularından gitarist Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti. Eylül sonunda stüdyosunda yaşadığı talihsiz düşme sonucu beyin kanaması geçiren Frehley, haftalardır New Jersey'deki bir hastanede tedavi görüyordu.

1951 doğumlu efsane müzisyen, 1973'te Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss ile kurduğu Kiss'in ilk dokuz albümünde vazgeçilmez bir rol oynamış, makyajlı sahne şovları ve enerjik sololarıyla milyonları büyülemişti. Grup üyeleri, "O, grubun kuruluşunda ve tarihinde önemli ve yeri değiştirilemeyecek bir rock askeriydi. Her zaman Kiss'in mirasının bir parçası olacak" diyerek acıyı paylaştı. Ailesi ise duygusal bir veda mesajıyla hayranları yasa boğdu: "Tamamen yıkıldık ve kalbimiz kırık. Son anlarında onu sevgi, huzur ve duygu dolu bir şekilde sarmaladık. Onun bütün güzel anılarını, kahkahalarını ve iyiliğini andık."

Müzik camiası Frehley'nin ani vedasıyla sarsılırken, Kiss hayranları sosyal medyada anma mesajları yağdırıyor.

