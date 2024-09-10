David Gilmour'un Albümünde 'Cümbüş' Sürprizi!

Pink Floyd’un ikonik gitaristi David Gilmour, yeni albümündeki bir şarkıda Türk enstrümanı olan ‘Cümbüş’ü kullandığını açıkladı. Gilmour, müzik aletiyle ilgili "Türkiye’de bir kasabada, enstrüman ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldım" dedi.

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David Gilmour'un Albümünde 'Cümbüş' Sürprizi!

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un üyelerinden David Gilmour, dokuz şarkıdan oluşan yeni albümü "Luck and Strange"i yayınladı. Ünlü gitarist, "50 yılın ardından yaptığı en iyi çalışma" olduğunu söylediği albümünde yer alan "Sings" isimli şarkıda, bir Türk enstrümanı olan 'Cümbüş'ü kullandı. Uda benzeyen bir telli çalgı olan Cümbüş, 1930 yılında Zeynel Abidin Cümbüş tarafından geliştirilen, altı çift tele sahip perdesiz bir enstrüman.

'GARİP BİR ŞEKİLDE ALIŞIYORSUNUZ'

Gilmour, sosyal medya hesabı üzerinden "Cümbüş Gitar"ı tanıttığı bir video yayınlayarak, enstrümanla tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Bu, 12 telli bir Türk banjosu. Türkiye’de bir kasabada, enstrüman ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldım. Çalmayı denedim ama sesi oldukça garipti. 'Çalmam mümkün değil' diye düşündüm. Ama garip bir şekilde alışıyorsunuz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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