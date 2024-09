500'den Fazla Şarkıda İmzası Var! 'My Heart Will Go On'un Yazarı Will Jennings Hayatını Kaybetti

'My Heart Will Go On' ve 'Up Where We Belong' gibi Oscar ödüllü şarkıların arkasındaki Amerikalı söz yazarı Will Jennings, 80 yaşında Tyler, Teksas'taki evinde hayatını kaybetti.

Jennings'in ölüm haberini bakıcısı duyurdu. Jennings'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

1944 yılında Teksas'ın küçük bir kasabasında doğan Jennings, başarıyı ilk olarak Nashville'de yakaladı. Country tarzı şarkı sözleri yazan Jenning'in sözlerini yazdığı 1975 yılında Conway Twitty ve Loretta Lynn'in seslendirdiği "Feelins" şarkısı, müzik listelerinde 1 numara oldu.

Ardından Los Angeles'a yerleşerek pop müziğe yöneldi. Barry Manilow'un 1977'de ABD'de 1 numara olan "Looks Like We Made it" şarkısının sözlerini besteci Richard Kerr ile birlikte yazdıktan sonra Hollywood'da başarılı oldu.