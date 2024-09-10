Ressam Teoman Südor Hayatını Kaybetti

Sanat dünyasında 'Sonsuzluğun ve ışığın ressamı' olarak tanınan Teoman Südor, hayatını kaybetti.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan Südor, Güleren Südor ile evliydi. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı olan Tüdor'un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Sanatçı ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında, birçok kez kişisel ve karma sergilere katıldı. Teoman Südor, yarın toprağa verilecek.

TEOMAN SÜDOR KİMDİR?

Teoman Südor, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesini 1968'de bitirdi. Südor, 1968-1970'te Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda, Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.

İtalya'nın Perugia şehrine 1970'te giden sanatçı, bir yıl süren dil eğitiminin ardından, 1974'e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı. Südor, 1978 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde resim, temel sanat eğitimi, plastik sanatlar, özgün baskı, biçim ve çizgi derslerini vermek üzere eğitime katıldı. 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim verirken sanatta yeterlik (doktora) yapan usta sanatçı, öğretim görevini 2006'da emekli oluncaya kadar sürdürdü.

Birçok ödül sahibi olan sanatçının resimleri yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunuyor. Südor, İtalya’nın tanınmış ressamlarından Giancolo Caneva’yla Udine kentinde bir gravür atölyesini paylaşıyordu.