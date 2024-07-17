Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye’ye Geliyor! 19 Ekim'de İstanbul'da Konser Verecek

Daha çok Black Coffee sahne adıyla tanınan 48 yaşındaki Nkosinathi Innocent Maphumulo, 19 Ekim’de İstanbul’a geliyor. Grammy ödüllü, tek kolla 60 saat kesintisiz müzik yaparak dünya rekortmeni olan müzisyen, İstanbul'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

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Grammy Ödüllü Black Coffee Türkiye’ye Geliyor! 19 Ekim'de İstanbul'da Konser Verecek

Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, 19 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak. Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre Grammy ödüllü müzisyen, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

SADECE SAĞ KOLUNU KULLANIYOR

Güney Afrika'da 1976'da dünyaya gelen Black Coffee, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor. Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.

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