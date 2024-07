2025 Oscar Ödülleri İçin En İyi Film Tahminleri: Haluk Bilginer'in Filmi de Listede

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, bu yıl 97’ncisi düzenlenecek. Film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarıların enlerinin seçildiği ödül töreni 2 Mart 2025’te sahiplerini bulacak.

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Variety'ye göre, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü dâhil birçok ödül kazanan Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filminin de yer aldığı 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" gişedeki başarısıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Efsane yönetmenlerin övmeye doyamadığı ve seyircilerden tam not alan film, Oscar yarışının güçlü adaylarından.

BLİTZ

Steve McQueen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2. Dünya Savaşı Londra'sında annesi Rita'nın İngiltere kırsalındaki güvenli bir yere gönderdiği 9 yaşındaki George'un destansı yolculuğunu konu alıyor.

GLADYATÖR 2

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe ise filmde olmayacak.

NİCKEL BOYS

Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan Nickel Boys, Florida'daki okulun zorlu sınavlarını birlikte atlatan iki genç arasındaki güçlü dostluğu anlatıyor.

CONCLAVE

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.

THE ROOM NEXT DOOR

Pedro Almodóvar'ın yazıp yönettiği filmde Tilda Swinton, Julianne Moore ve Alessandro Nivola gibi usta oyuncular yer alıyor. Filmin konusuyla ilgili ise "Anne ve kızı arasındaki dram" açıklaması yapıldı.

ANORA

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

THE PİANO LESSON

Denzel Washington'un oğlu Malcolm Washington imzalı filmde aile yadigarı olan aile piyanosuyla ne yapılacağına karar vermeye çalışan ve aile mirası ve daha pek çok temayla uğraşan Charles ailesinin hayatı anlatılıyor.

EMİLİA PEREZ

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları arasında Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz yer alıyor.

Dört kadın oyuncu, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Fillmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu oldu.

THE WİLD ROBOT

Lupita Nyong'o, Pedro Pascal Catherine O'Hara gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmde, Roz adlı akıllı robot, bir gemi kazasının ardından ıssız bir adada mahsur kalır. Roz, zorlu ortamda hayatta kalabilmek için adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuyla ilgilenir.

LİSTEDEKİ DİĞER FİLMLER

Variety, Oscar yarışında yer alabilecek diğer filmleri ise şöyle sıraladı:



A Complete Unknown

Joker: Folie à Deux13

Sing Sing

Beterböcek Beterböcek

Queer

Maria

His Three Daughters

SNL: 1975

We Live in Time

Inside Out 2

MARİA

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

A COMPLETE UNKNOWN

Müziğin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan’ın hayatını anlatan filmde Timothee Chalamet rol alıyor. Çekimleri devam eden filmin yönetmen koltuğunda James Mangold var.

JOKER: İKİLİ DELİLİK

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te gösterime girecek.