Heart Solisti Ödüllü Ann Wilson Kansere Yakalandı

Heart grubunun ikonik solisti Ann Wilson, kanser teşhisi konulduğunu ve bu nedenle grubun 2024 Royal Flush Turnesi'nin kalan konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

Wilson, 2 Temmuz'da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yakın zamanda kanser teşhisi aldığını, bir ameliyat geçirdiğini ve doktorlarının kendisine koruyucu kemoterapi almasını tavsiye ettiğini belirtti.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve şu anda kendini iyi hissettiğini söyleyen Wilson, doktorlarının talimatlarına uyarak tam bir iyileşme için yılın geri kalanında sahnelerden uzak kalacağını açıkladı.

Heart grubu da Wilson'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımı kendi hesaplarında paylaşarak turne erteleme kararını duyurdu.