41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı: Onur Yazarı ve Teması Belli Oldu

2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir araya getirecek.

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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı: Onur Yazarı ve Teması Belli Oldu

Kitapseverler, hazır olun. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak. Bu sene fuarda usta kalem Yalvaç Ural onur yazarı olarak ağırlanırken, temanın da "Çocukluk Şenliktir!" olduğu belirlendi.

Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar bir araya gelecek. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

YALVAÇ URAL ONUR YAZARI OLARAK FUARIN ODAK NOKTASI OLACAK

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla, çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı olarak seçildi.

Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural'ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da Tüyap tarafından hazırlanıyor.

ANA TEMA 'ÇOCUK ŞENLİKTİR' OLARAK BELİRLENDİ

Yalvaç Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

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