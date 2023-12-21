Uzman çavuşu intihara sürükleyen mobbingin detayları ortaya çıktı: 'Senin a... koyarım, altı ay daha buradayız'

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te toprağa verilen uzman çavuş Ökkeş Gök'ün intiharıyla ilgili olarak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gök, ardında bıraktığı veda mektubunda "Şırnak'ta 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Karşı çıktığımız zaman tehdit ve daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim. Yaşamayı beceremedim" satırlarını kaleme almıştı.

10 Haber'den Hazar Dost'un haberinde uzman çavuşu kendi yaşamını sonlandırmaya sürükleyen kayıtlara yer verildi.

Buna göre 15 Aralık tarihli disiplin soruşturması tutanağında Gök yaşadıklarını "Ben 2020 yılı itibari ile görev yapmaktayım. 13 Aralık saat 20.00 ile 14 Aralık saat 08.00 arasında nöbetteydim. 14 Aralık sabah 05.14 saatlerinde sırasında nöbetçi astsubay Ali A. nöbet kulelerini gezerken benim görevli olduğum kuleye geldi. Uyuduğumuzu, hakkımızda tutanak tutacağını söyleyerek gitti. Ben uyumuyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yönetmelikte nöbet süresinin 3 saati geçmeyeceği belirtilmesine rağmen ben gece boyunca yaklaşık 9 saat aralıksız nöbet tuttum. Bu nedenle kuleye tuttuğu ışığı fark etmemiş olabilirim" diye anlattı.

'SENİN A... KOYARIM, ALTI AY DAHA BURADAYIZ, KAFANI GÖZÜNÜ KIRARIM'

Ali A. ve Ökkeş Gök arasındaki tartışma burada bitmedi.

Nöbet bittikten sonra odasına giden Ökkeş Gök’ün yanına gelen Ali A. "Siz neden uyudunuz?" diye sordu. Ökkeş Gök yeniden uyumadım deyince Ali A. "Senin a… koyarım. Altı ay daha buradayız. Kafanı gözünü kırarım" diye tehdit etti.

SES KAYDINDA KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT

Tehdit ve hakaretlerin yaşandığı konuşmalar Ökkeş Gök tarafından ses kaydına da alınmıştı. Haberde aktarılan ses kaydında Ali A.’nın Ökkeş Gök’e küfür ve hakaret ettiği duyuluyor.

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