İYİ Parti'den istifa etmişti: 'Bir tek bana çirkin şeyler yazıldı, kadın olduğum için galiba'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimde CHP'yle iş birliğini reddeden İYİ Parti'de tartışmalar sürüyor. Aksini savunan isimler ya mevcut görevlerinden el çektiriliyor ya da istifa ediyorlar. Bunlardan biri de, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.

Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği gün İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, bir dönem ısrarla cumhurbaşkanı adayı olmasını savundukları, şimdilerde ise 'partinin iç işlerine müdahale etmekle' suçladıkları CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "sahibinden.com" diye tweet attı.

Ankara Milletvekili Yüksel Aslan ise, el yükselterek açık bir şekilde "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı.

Yanıkömeroğlu, bahse konu tartışmalarla ilgili olarak Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Çirkin imalar hakkında suç duyusunda bulunacağını belirten siyasetçi, "Bu kadar kişi istifa etti, bir tek bana çirkin şeyler yazıldı. Kadın olduğum için galiba. Erkeklerden çok ürkülür ama kadınlara maalesef... Kırgınım. Onlar rezil oldular. Bu tweetleri atanlar utansın" diye konuştu.

Gazetecinin yönelttiği sorular ve Yanıkömeroğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Neden istifa ettiniz?

Ben partinin kurucusuyum. Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği, genel başkan yardımcılığı yaptım. Merkez parti olmak için kurulduk, olamadık. Verilen karar (Aday çıkarma kararı) istifa sebebim. Son damla oldu.

İyi Parti'nin merkez parti olmasını istiyordunuz.

Merkez parti olup, alternatif olmasını istiyorduk. İktidar olmak istiyorduk. Teşkilatlarımız, genel başkan, herkes böyle istiyordu.

- Ne arzuluyordunuz?

İşbirliği yapılmasını arzuluyorduk. Bu, tartıya çıkacağımız bir seçim değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimde çıkmalıydık. Ama bu öyle bir dönem değil. Hem parti hem ülke açısından... "İşbirliği yapmayacağız" kararını doğru bulmadım.

- Hangi bakımdan yanlış?

Güçlü bir muhalefet olacaksak, bu seçimde güçlü olmamız ve kazanmamız gerekiyordu. Şu an muhalefetin güçlü olabileceğini düşünmüyorum.

- Sonuçları ne olur?

Belediyeler kaybedilebilir. Risktir bu. Bu risk karşısında güçlü olmamız daha doğruydu.

- İstifadan önce Akşener'le konuştunuz mu?

Hayır konuşmadım. Kimseyle görüşerek istifa etmedim. Ben iş insanıyım. İnşaat yüksek mühendisiyim. İnşaat proje işleri yapıyorum. Ama siyasete başladığımda işlerimi bıraktım. Hiçbir belediyenin ihalesine teklif vermedim. Bir genel başkan yardımcısı ve milletvekili çok çirkin tweetler attılar. Ekrem beyi yalnızca törenlerde gördüm.

- İmamoğlu ile tanışır mısınız?

Törenlerde elini sıktıysam o kadar. Asla bir sohbetimiz olmadı. Olabilirdi de. Yavaş'la da olmadı. Seçimden sonra hayırlı olsuna gittim, o kadar.

Çok ağrıma gitti bu ithamlar. Ben Kadın Politikaları Başkanlığı yaptım. Bir kadına bunu nasıl söylediler? Kendilerini rezil ettiler. Partiyi de rezil ettiler.

- Akburak, "sahibinden.com" dedi. Nasıl yorumladınız?

Terbiyesizlik olarak nitelendiriyorum.

- Aslan, "İmamoğlu satın aldı" diye yazdı.

Tövbe yarabbim. Tekrarlarken utanıyorum. Benim iki evladım var. Anneyim. Bu ülke için çalıştım.

- Ne yapacaksınız bundan sonra?

Bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum.

- İstifalarda İmamoğlu'nun parmağı olduğu, partiye operasyon yapıldığı iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Beni en iyi genel başkan tanır. Çirkin imalar oldu. Tweetler için suç duyurusunda bulundum.

- Bunların içinde Akburak ve Aslan da var mı?

Var. Bu kadar kişi istifa etti, bir tek bana çirkin şeyler yazıldı. Kadın olduğum için galiba. Erkeklerden çok ürkülür ama kadınlara maalesef... Kırgınım. Onlar rezil oldular. Bu tweetleri atanlar utansın. Yakışıyor mu yani? Benim kurduğum parti o. Hepimizin emeği var. İster miyim zarar gelmesini. Onun için sessiz sakin ayrılmaya çalıştım. Bu konunun konuşulmasından dahi utanıyorum.

- İBB ile ticari ilişkiniz olduğunu söylediler.

İspatlasınlar. O kadar kolay ki iftira atmak... Genel başkanımız benim böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi bilir.

Yazının tamamı.