İntihar eden uzman çavuşun veda mektubu: 'Üstlerimin tehditlerinden bıktım, özür dilerim'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, dün Gaziantep'te toprağa verilen uzman çavuş Ökkeş Gök'ün intiharıyla ilgili olarak edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı. Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök'ün 25 yaşında henüz dört yıllık asker olduğunu anlatan gazeteci, detayları şöyle aktardı:

"(...) Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14'te uzman çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu. Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık'ta ifade verdi.

'UYUMADIM, SUÇLAMAYI REDDEDİYORUM'

İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı: 'Bundan dolayı algılarım kapanmış olmalı ki kuleye tuttukları ışığı fark edemedim. Kapıyı zorladıklarında 'Kimdir' diyerek, üst kattan inip kapıyı açtım. Uyumadım, suçlamayı reddediyorum. O saatlerde kule benim özel yaşam alanımdır. Bana haber vermeden video çeken A.K. ve S.K.'den şikayetçiyim.' (...)"

İfadesinde nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen A.K.'nin kendisine "Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım" diyerek küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri süren Gök, bir gün sonra (16 Aralık) yatakhanede yanında arkadaşı varken kendi yaşamına son verdi.

İsmail Saymaz, yazısının devamında Gök'ün yanında bir veda mektubunun bulunduğunu söyledi. Buna göre uzman çavuş, şu satırları kaleme aldı:

"Şırnak'ta 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Karşı çıktığımız zaman tehdit ve daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor.

Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim. Yaşamayı beceremedim."

İTİLİP KAKILMANIN GÖRÜNTÜSÜ VAR

Gazeteci, bir video görüntüsünde Gök'ün üstü tarafından itilip kakıldığının görüldüğünü, ancak bu olaydan ötürü hiç kimsenin şikayetçi olmadığının belirtildiğini ifade etti.

"Gök'ün silah arkadaşları, ellerindeki ses kayıtlarını, bilgileri ve belgeleri tahkikat heyetine sunduklarını anlatıyor" diye yazan Saymaz, bu kişilerin kendisine "Olay amirin değil, kendisinden iki yıl kıdemli çavuşun tutanak tutması sonucunda oluşuyor. O yetkiyi veren amir varsa o da ortaya çıkacak. Her kim mobbing ve baskı uyguluyorsa cezasını alacak" dediğini söyledi.

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